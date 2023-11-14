شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان محمد على: دفعتى جلال الشرقاوى وأبو بكر عزت وتعلمنا احترام الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان الراحل عثمان محمد علي وابنته الفنانة سلوى عثمان، ضيفين في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة، وتحدث عثمان محمد علي عن بدايته وجيله قائلاً: "تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 58 ومارست المهنة طوال هذه السنين، وقدمت العديد من الإعمال وزملاء الدفعة جلال الشرقاوي وأبو بكر عزت وحسن يوسف".

وأضاف الفنان عثمان محمد علي، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس": "جيلنا كان يتميز بالفهم والالتزام والاحترام، وهذه صفات الفنان الناجح، بينما الجيل الحالي تنقصه تلك الصفات".

وأشارت الفنانة سلوى عثمان إلى أنها تعلمت من والدها العديد من الأمور، منها الالتزام، وأخذت منه الجينات الفنية والصدق في الفن.

وأوضح الفنان عثمان محمد علي أن ابنيه سلوى وهشام مارسا التمثيل منذ صغرهما، وكانا في مسرح الأطفال، وأحبا الفن منذ صغرهم، ووالدتهما خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وتزوجتها وإحنا طلبة في عام 1955.

وأشار إلى أن دور حسين بمسلسل الحاج متولي كان دور مهمشا، وتحدثت مع نور الشريف، ولكن قال انتظر، وبالفعل كان هو الدور الثاني.