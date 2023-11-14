شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان محمد على: سلوى قدمت دورها فى جعفر العمدة باقتدار ومحمد رمضان ظاهرة قدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان الراحل عثمان محمد علي وابنته الفنانة سلوى عثمان، ضيفين في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة، وتحدث عثمان محمد علي عن دور ابنته سلوى عثمان في مسلسل "جعفر العمدة" قائلاً: قدمته باقتدار بينما أشارت سلوى عثمان حب العمل مع المخرج محمد سامي وبراعته في الوصول إلى الناس".

وقال الفنان عثمان محمد علي: "محمد سامي يعرف كيف يقدم حبكة فنية تصل إلى المشاهدين، ولا أعتقد أن مسلسل جعفر العمدة يحتاج جزءا ثانيا.

بينما أشارت سلوى عثمان إلى أنه لو وُجدت أحداث مهمة وجديدة فلا يوجد مانع من عمل جزء ثان.

وأضافت سلوى عثمان: "أحب العمل مع الفنان محمد رمضان والسوشيال ميديا دائما تنتقده وهو غير ذلك، وهو إنسان كويس جدا، وأحبه على الجانب الشخصي وهو مهتم بشغله".

وعقّب الفنان عثمان محمد علي بأن محمد رمضان ظاهرة قدرية، وربنا أعطاه الشهرة، وهو موهوب وهو مشروع استثماري ناجح، وهو ممثل، ونحن في عصر به انفلات الأخلاق، وهو قدم عددا من الأدوار جذبت انتباه قطاع كبير من الناس وأحبوه، وهو نجم.

وبسؤاله عن رأيه في أهم الممثلين حالياً قال عثمان محمد علي: "من الممثلين كريم عبد العزيز وأمير كرارة، ومن الممثلات ريهام عبد الغفور وحنان مطاوع ومنى زكي ومنة شلبي".