أحلام الشامسي ترد على منتقديها اللبنانيين: ما كتبته كان مقصوداً

ردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على منتقديها من الجمهور اللبناني، وذلك بعد هجومها على خبيرة تجميل وتيك توكر لبنانية تُدعى فاتيما. وكانت أحلام قد شنت هجوماً كبيراً على فاتيما، بسبب إعرابها عن اشتياقها لمن سيقاطعون تطبيق التيك توك خلال الفترة المقبلة. وأكدت أحلام أن ما كتبته عن فاتيما كان مقصوداً، وقالت: “إي مشخصنتها حد عنده أي اعتراض لا سمح الله”. وكانت أحلام قد أعلنت عن مقاطعة لتطبيق التيك توك تضامناً مع المملكة، بعدما قام التطبيق بحذف المحتوى الوطني أو الذي يدعم المملكة.

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