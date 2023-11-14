فيديو جديد متداول لوالد سارة الودعاني يتحدث عن قصة زواجه من والدتها

في مقطع فيديو جديد ظهر والد سارة الودعاني مرة أخرى ليروي تفاصيل قصة لقاءه بوالدتها وزواجه منها.

ووفقًا لتصريحات والد سارة الودعاني، قال إنه التقى والدتها بالصدفة أثناء تناول وجبة العشاء في مكان ما. وعندما نظر إليها، وجد نفسه واقعًا في حبها. وقرر بسرعة أن يتزوجها، واعتبر ذلك اليوم أسعد يوم في حياته.

وتحدث والد سارة القحطاني في وقت سابق عن قصة لقائه الأول مع والده صالح عام 1994، وكان ذلك أول لقاء بينهما بعد غياب دام 27 عامًا. وما زال البحث جاريًا عن والدته العراقية ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

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