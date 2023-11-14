شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم السيرة الذاتية Priscilla يحقق 12 مليون دولار منذ طرحه 27 أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم السيرة الذاتية Priscilla إيرادات وصلت إلى 12 مليون و728 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، منذ طرحه يوم 27 أكتوبر الماضى، العمل من إنتاج شركة A24، ووصلت مدته إلى ساعة و53 دقيقة.



Priscilla

فيلم Priscilla مستوحى من رواية تحمل عنوان "Elvis and Me"، والتي تم نشرها عام 1985 ودارت أحداثها، حول التفاصيل الخاصة بعلاقة ألفيس بريسلي وزوجته الوحيده بريسيلا، من وجهة نظرها الشخصية، وعن مقابلتهم لأول مرة حتى الطلاق، ومن ثم تحولت علاقة الحب إلى صداقة حتى وفاة "ألفيس" في أغسطس عام 1977.

وتدور أحداث فيلم Priscilla، حول حياة "بريسيلا"، زوجة ملك البوب الراحل ألفيس بريسلي، الفيلم هو أحدث أعمال المخرجة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار، صوفيا كوبولا.

وكان قد شهد مهرجان فينسيا السينمائي في دورته الـ80 عرض فيلم Priscilla، والذي يتناول قصة بريسيلا بريسلي وعلاقتها بزوجها الراحل إلفيس بريسلي، وانضم لبريسيلا على السجادة الحمراء كل من: كايلي سبايني وجاكوب إلوردي، وهو من إخراج صوفيا كوبولا.