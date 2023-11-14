شكرا لقرائتكم خبر عن 19 عاما على قصة حب مصطفى قمر ونيللى كريم في فيلم "حبك نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 19 عاما على فيلم حبك نار، والذى عرض في السينمات لأول مرة في 14 نوفمبر2004 ، والفيلم ما زال يشاهده الجميع وقت عرضه على شاشات التلفزيون كأنهم يشاهدونه لأول مرة.

فيلم" حبك نار" بطولة مصطفى قمر ونيللى كريم و مجدى كامل، ورامز جلال، وسعيد عبد الغنى، ويوسف فوزى، زيزى البدراوى، والسيد راضى، وأمل إبراهيم، وعبد الله مشرف، ومن تأليف أحمد يوسف، ومن إخراج إيهاب راضى.

تدور أحداث الفيلم فى مدينة الإسكندرية بين عائلتين من أكبر وأغنى العائلات تنحدر من أصول صعيدية زحفت إلى الإسكندرية وحدث بينهم ثأر ترسب فى الأعماق فأصبحا من أشر الأعداء لبعضهما وفى وسط هذه الأحداث تنشأ قصة حب مصادفة بين اثنين من أبناء العائلتين وهنا يبدأ الصراع بكل أشكاله المختلفة لمحاربة هذا الحب وهدمه.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

وآخر أعمال النجم مصطفى قمر فيلم "أولاد حريم كريم" ويدور حول رجل أرمل يعيش مع ابنته الوحيدة التي أحبت شابًا لم يجده مناسبًا لها، فقرر التدخل في حياتها وعثر لها على "عريس لُقطة"، تمكن من جذب انتباهها وشتت مشاعرها في نفس الوقت، وقرار تدخله في حياة ابنته شجعته عليه أرملة قررت البحث عن زوج لابنتها ذات الـ21 عامًا على "الإنترنت".

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عاما وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.