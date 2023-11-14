بالفيديو- كانيي ويست يفاجئ الجمهور بما كان يفعله عام 1996

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه كانيي ويست في عام 1996، أي عندما كان عمره 19 عاماً، وظهر ويست وهو يؤدي غناء الراب بطريقة محترفة، ما أثار إعجاب الجمهور.



وكان انتشر مقطع فيديو لمغني الراب كانيي ويست خلال تواجده في المملكة العربية السعودية وظهر وهو يمشي بسرعة في الفندق حافي القدمين في وقت حاول العاملون التقاط صورة معه. ولم يعرف سبب تصرف كانيي بهذه الطريقة مع ان البعض برر له هذا التصرف مشيرين الى انه كان على عجلة من أمره.