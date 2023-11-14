شكرا لقرائتكم خبر عن جوينيث بالترو تكشف عن ممثل وحيد يمكن أن يعيدها إلى التمثيل.. اعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة العالمية جوينيث بالترو، عن أن هناك نجما واحدا فقط يمكنه أن يعيدها من قرار اعتزالها، حيث امتدت مسيرة بالترو، البالغة من العمر 51 عامًا، في التمثيل لمدة ثلاثة عقود تقريبًا، وكان لها الفضل في أفلام مثل Great Acceptations وIron Man، ودورها في الفيلم الرومانسي Shakespeare In Love عام 1998، كما فازت بالترو بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة من بين العديد من الجوائز الأخرى.



جوينيث بالترو

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، توقفت بالترو عن التمثيل، باستثناء ظهور قصير في فيلم Marvel's Avengers: Endgame في عام 2019، وفقًا لمتطلبات مارفل، وفي حديثها إلى موقع بازار في عام 2020، صرحت بالترو قائلة:" عندما كنت أمثل أحرقت نفسي، حيث كان ن الممكن أن أصور ثلاثة إلى خمسة أفلام سنويًا، ووصلت إلى نقطة حيث أصبحت الأشياء الصغيرة، مثل الاستعداد لوضع الماكياج أو وضع اللمسات النهائية، يمثل عبء كبير على حياتى".

وأكدت بالترو أن الممثل العالمى روبرت داوني جونيور الذي شاركها في فيلم Iron Man، هو الوحيد الذى يمكنه إقناعها في العودة إلى التمثيل من جديد، وقف الثنائى امام بعضهما البعض في العديد من الأعمال، أشهرها في سلسلة أفلام مارفل، لأكثر من عشر سنوات ومن خلال سبعة أفلام.



روبرت داوني جونيور وجوينيث بالترو

وفي حديثها لبرنامج Entertainment Tonight في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت بالترو: "سيكون من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أقوم بالتمثيل في الوقت الحالي، لكن أعتقد أن روبرت داوني جونيور ربما يستطيع إعادتي دائمًا إلى الاستديو".

أمضت بالترو السنوات القليلة الماضية في مشاريع أخرى، بما في ذلك تطوير علامتها التجارية الخاصة Goop.