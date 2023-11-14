ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت في الساعات القليلة الماضية أخبار تؤكد أن الثنائي المصري الشهير هنا الزاهد وأحمد فهمي انفصلا بعد سلسلة مشاكل حدثت بينهما في الفترة الاخيرة ولم يستطيعا حلها.
وتابعت المعلومات ان الطلاق الرسمي لم يحدث بينهما الا ان خلافاً كبيراً نشب بينهما أدى الى اتخاذها القرار الصعب بالابتعاد عن بعضهما لفترة.
وعلى الرغم من انتشار هذه المعلومات بشكل كبير الا ان حماة هنا اي والدة أحمد نفت الاخبار المتداولة وصرحت ان لا مشاكل بينهما لعدة وسائل اعلامية ومع ذلك فقد رأى البعض ان كلام والد أحمد لا يمكن ان يؤكد اي شيء فمن الممكن ان تكون تريد اخفاء الحقيقة لتُحل المشاكل بينهما.
ومع ذلك الخبر اليقين يبقى لدى هنا وأحمد في وقت ينتظر الجمهور صدور اي تعليق رسمي من قبلهما.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات تؤكد إنفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي .. هذا ما حصل وتعليق من والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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