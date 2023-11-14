منشور لـ ألكسندر علوم يثير الجدل حول وقوع خلاف بينه وبين رحمة رياض!

ميرنا وليد - بيروت - أحدث منشور للممثل العراقي ألكسندر علوم حالة من الجدل بين الجمهور، معتبرين أنه قصد به وقوع خلاف بينه وبين زوجته الفنانة العراقية رحمة رياض.



وكتب ألكسندر علوم: "بالنهاية ما راح نذكر كلمات عدونا بس راح نتذكر صمت أصدقائنا"، وفسر البعض المنشور له علاقة بالأحداث السياسية، بينما أكد البعض الآخر على وجود خلافات بينه وبين رحمة، وأنه قصدها بحديثه.

​​​​​​​وتحدثت رحمة رياض سابقاً عن تجربتها التمثيلية الاولى في مسلسل "مدينة" المقرر عرضه في الوم في الـ 19 من شهر تشرين الأول.

وقالت رحمة رياض عن دورها "سارة"، أنه حصل بمحض الصدفة عندما كنت متواجدة في قطر عام 2017، وأن الريس التنفيذي للعمب هو من شجعها ودعمها لخوض تجربتها الأولى واليتيمة في عالم التمثيل، وقالت: "سأجسد شخصية فتاة عراقية تُدعى سارة، سافرت إلى قطر بعد السقوط في العراق، وهناك تجد نفسها قد وقعت بمصيبة ثانية، ولك أن تتخيل ما الذي سيحصل معها". كما أكدت أنها ستكون التجربة الأولى والأخيرة، ولن تتكرر في المستقبل نهائياً، مضيفة "انتهى الموضوع".