ميرنا وليد - بيروت - كشف رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن تقديم برنامج بودكاست جديد تحت اسم Big Time ستقدمه الممثلة المصرية ياسمين صبري الى اجنب الإعلامي المصري عمرو أديب. وشارك المستشار الاعلان الترويجي لهذا العمل الجديد وكتب عبر منشور : "بودكاست BigTime من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض سيكون أميز بودكاست على مستوى العالم ترقبوا الحلقة الأولى قريباً".

وتخوض ياسمين تجربة تثديم البرامج لأول مرة في حياتها بعدما تألقت في التمثيل سابقاً ومن المتوقع ان يكون العمل ذو مستوى مرتفع خصوصاً وأن عمرو أديب يرافقها.

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تختار مهنة جديدة في موسم الرياض .. وهذا ما كشفه المستشار تركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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