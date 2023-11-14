هل سيترشح هذا الممثل الشهير لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية؟

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل الأميركي دواين جونسون، عن أنه تم الاتصال به عدة مرات للترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية.



وكشف دواين في تصريح له ضمن إحدى البرامج التلفزيونية، عن تواصل العديد من الأحزاب السياسية الأميركية معه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد جونسون أن استطلاع جرى في عام 2021 وشارك به حوالى 30 ألف أميركي، أدى إلى الاتصال به لسؤاله حول اهتمامه بالترشح للرئاسة في نهاية عام 2022.

وقال دواين: "لقد تأثرت، وذهلني الأمر، وبالطبع كان شرفًا لي، وفى نهاية العام الماضي 2022، تلقيت زيارة من بعض الأشخاص يسألونني إذا كنت سأشارك".

وأضاف: "لقد كانت صفقة كبيرة، وظهرت فجأة، وشارك في الاستطلاع واحد تلو اللآخر، إلى جانب طرحهم لأبحاثهم التي من شأنها أن تثبت أنني إذا سلكت هذا الطريق فسأكون منافسًا حقيقيًا، وكان الأمر سرياليًا لأن هذا لم يكن هدفي أبدًا، لم يكن هدفي أبداً أن أشارك في السياسة، في واقع الأمر، هناك الكثير مما أكرهه في السياسة".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يناقش فيها جونسون احتمال دخوله الساحة السياسية، إذ تردد اسمه أكثر من مرة في المواسم الانتخابية الأخيرة.

وكان دواين قد تحدث سابقاً إلى إحدى الصحف عن حلمه بـ"توحيد البلاد، وتنفيذ رغبة الناس إذا كانوا يطمحون إلى الوحدة الأميركية الوطنية".

كما قال لإحدى المجلات عن أن الحملة الرئاسية لعام 2024 كانت "اعتبارًا واقعيًا".