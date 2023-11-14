شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء تقدم حفلاً على مسرح سيد درويش 23 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى حفلاً غنائيًا يوم 23 شهر نوفمبر الحالي، على حشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية، الذى تنظمته دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر.

ويتضمن البرنامج باقة متنوعة من أعمال زمن الفن الجميل منها موسيقى حكاية حب، على عش الحب، الحنة، بحلم بيك، كامل الأوصاف، القدس العتيقة، نسم علينا الهوى، قوللي عملك إيه، هان الود، لما رميتنا العين، أنا هنا يا بن الحلال، ع الرملة، عرباوي، بكرة يا حبيبي، روحي وروحك، اسبقني يا قلبي، فوق الشوك.. أداء آلاء أيوب، سارة مجدي، فاطمة زين، يمنى حسن، أيمن مصطفي، السيد وهب الله، وائل أبو الفتوح، محمد الخولي.

يذكر أن الفرقة تأسست عام 2004، وبدأت عروضها فى فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.