شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنان عثمان محمد علي بمسجد الشرطة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى اليوم الثلاثاء الفنانة سلوى محمد علي عزاء والدها الفنان عثمان محمد علي بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص أمس عدد من الفنانين على المشاركة في جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي بمسجد الشرطة ومواساة ابنته الفنانة سلوى عثمان في مقدمتهم الفنان إيهاب فهمي ومحمود عبد الغفار وأيمن عزب.

وكان قد توفى أول أمس الفنان عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان، بعد تعرضه لأزمة صحية، حيث قال إيهاب فهمي، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": إن الفنان عثمان محمد علي توفى ".

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير عثمان محمد علي الذى رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل، ولابنته الفنانة سلوى عثمان؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، منها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

واكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم، ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية، ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.