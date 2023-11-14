فؤاد عبد الواحد يرثي أعز الناس… هكذا واساه نجوم الوطن العربي

نعى الفنان فؤاد عبد الواحد والده الذي رحل يوم أمس الإثنَين عبر تغريدة على موقع إكس، مشاركًا متابعيه حزنه على مصابه الأليم، فكتب في منشور معلنًا وفاة والده:” إنا لله وانا اليه راجعون، اللهمّ ارحم من عز علي فراقه اللهم إن أبي في ذمتك وحبل جوارك فاغفر له وتجاوز عنه وتقبله وأحسن إليه كما أحسن لنا فأنت أهل الكرم والمغفره”.

وقد قام عدد كبير من نجوم الوطن العربي بتقديم واجب العزاء للفنان اليمني، من بينهم أحلام التي كتبت عبر تطبيق إكس:” أحسن الله عزاك الغالي في والدك، ربي يجبر قلوبكم ويصبّركم ويجعل هذي الأيام خير أيامه ويبدله دار خير من داره ويجعله في جنات النعيم”.

بدورها نعت أصالة الفقيد الراحل فكتبت عبر إكس مواسية المطرب عبد الواحد:” أخي الحبيب فؤاد الله يصبّر قلبك الأبيض ويعينك على أصعب فراق ويجمع والدك بوالدي بجنات النعيم مع الطيبين، قلبي معك والله يهوّن عليك وعلى أهلك الغالين قسىوة الغياب”.

أما الفنانة نوال الكويتية فكتبت” إنا لله وإنا إلبه راجعون. عظم الله أجرك ، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

كما نعى الفنان عايض يوسف الراحل فغرّد كاتبًا” غفر الله لفقيدكم واسأل الله ان يدخله الفردوس الأعلى يا ربّ العالمين”.