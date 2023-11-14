أصالة تبكي في كواليس "روائع بليغ حمدي" .. هذا ما حصل معها

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت صور للفنانة السورية أصالة ظهرت فيها وهي تبكي في كواليس حفل "روائع بليغ حمدي" بعد أن شاهدت فقرة الفنان وليد وهو أصغر المشاركين في الحفل وعمره 17 عاماً وتأثرت كثيراً بصوته وإحساسه.

يذكر ان حفل روائع بليغ حمدي تصدر الترند وقد أحياه عدد كم النجوم وهم أنغام، أصالة، نانسي عجرم، صابر الرباعي وماجد المهندس وقد نالت أصالة حصة الاسد من التعليقات وذلك بعدما صعدت الى المسرح حافية القدمين في خطوة انقسمت الاراء حولها فالبعض راى انها عفوية والبعض الاخر انتقدها.