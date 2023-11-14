ميرنا وليد - بيروت - تصدرت ملكة جمال السعودية لعام 2023 رومي القحطاني الترد خلال مشاركتها في حفل مسابقة ملكة جمال الكوكب لعام 2023 الذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية وتحديداً في ولاية لوس أنجلوس.

ونشرت رومي مقطع فيديو على صفحتها خلال صعودها على المسرح وعبّرت عن فرحتها بمشاركتها بهذا الحدث الجمالي ووقفت رومي الى جانب المشتركات الأخريات التي يتنافسن معها في المسابقة الجمالية العالمية. وتعرض رومي لبعض الانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فستانها الضيق واعتبر البعض انه جريء أكثر من اللزوم بسبب آرائهم.

كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال السعودية تشارك في مسابقة عالمية .. وفيديو لها بفستان جريء يتصدر الترند - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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