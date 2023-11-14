بالصورة- زينة عماد تحتفل بعيد ميلادها الـ24 بأجواء مميزة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة زينة عماد لمتابعيها، مجموعة صور وذلك احتفالاً بيوم ميلادها في أجواء مميزة.

وظهرت زينة عماد في الصور وهي ممسكة بـ قالب من الحلوى، مُزين بعدد من الشموع. كما ظهرت منفردة في صورة أخرى، ومن خلفها أجواء مميزة لحفل غنائي.

وكتبت زينة على الصور تعليقاً، كشفت من خلاله عن عمرها الحقيقي، وكتبت: "رسمياً 24 عيد ميلاد سعيد لي".

يذكر أن زينة عماد كانت قد تعرّضت لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، إذ أُصيبت بمرض التهاب الكبد.

ويشار إلى أن زينة كانت قد شاركت مؤخراً في حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية القتالية، والذي أُقيم في الرياض، وغنّت الأغنية الرسمية للدورة الجديدة خلال الحفل.

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