براد بيت يقدم إينس دي رامون على أنها "حبيبته"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت إحدى الصحف الأميركية، أن علاقة الممثل الأميركي براد بيت بمصممة المجوهرات إينس دي رامون بدأت تتخذ إطار أكثر جدية.



وقالت مصادر مقربة من براد لمجلة "بيبول": "هذه هي أول علاقة مناسبة لبراد منذ الطلاق". في إشارة إلى انفصال الممثل عن زوجته السابقة إنجلينا جولي.

وقال المصدر نفسه أن بيت قدم إينس للمقربين على انها "حبيبته"، وأضاف: "يشكلان ثنائي رائع، أمر رائع أن أراه في مكان جيد، خاصة أن إينس تجعله سعيدا للغاية".

يذكر أن بيت ودي رامون كانا قد ظهرا، في وقت سابق من هذا الشهر، علناً معاً، وخرجا في حفل «Art + FilmGala» في لوس أنجلوس.

وشوهد الثنائي وهما يستمتعان بوقتهما في الحدث السنوي، وقال أحد الحضور أنهما كانا "يضحكان ويمزحان مع كل من حولهما في الحفل الملئ بالنجوم، وكان يبدو أنهما يقضيان وقتًا ممتعًا".

ويشار إلى أن براد كان قد ارتبط بشكل رومانسي بمشاهير من بينهم إميلي راتاجكوسكي ونيكول بوتورالسكي، وذلك منذ انفصاله عن زوجته أنجلينا جولي في عام 2016.