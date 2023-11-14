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23 نوفمبر.. فرقة أوبرا الإسكندرية تقدم حفلًا على مسرح سيد درويش

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي لإحياء حفلاً غنائيًا يوم 23 شهر نوفمبر الحالي، على حشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية، الذى تنظمته دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج باقة متنوعة من أعمال زمن الفن الجميل منها: "موسيقى حكاية حب، على عش الحب، الحنة، بحلم بيك، كامل الأوصاف، القدس العتيقة، نسم علينا الهوى، قوللي عملك إيه، هان الود، لما رميتنا العين، أنا هنا يا بن الحلال، ع الرملة، عرباوي، بكرة يا حبيبي، روحي وروحك، اسبقني يا قلبي، فوق الشوك"، أداء آلاء أيوب، سارة مجدي، فاطمة زين، يمنى حسن، أيمن مصطفي، السيد وهب الله، وائل أبو الفتوح، محمد الخولي.

يذكر أن الفرقة تأسست عام 2004، وبدأت عروضها فى فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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