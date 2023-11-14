إلغاء العرض الخاص لفيلم "بلوموندو" تضامنًا مع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان حسن الرداد إلغاء العرض الخاص لفيلمه الجديد بلوموندو المُقرر طرحه في دور العرض اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري، وذلك تضامنًا مع فلسطين في ظل الأحداث المؤلمة التي يمر بها أهالي غزة.

الفيلم بطولة حسن الرداد، رحاب الجمل، هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع عدد من ضيوف الشرف منهم يسرا وإيمي سمير غانم وميرنا نور الدين، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب. وبعدها تبدأ رحلته في خيانة زوجته ويقوم بعمل حفلة كبيرة في منزله، كما أن الفيلم يناقش حياة الشباب بعد الزواج ورغبته في العودة مرة أخرى لحياة العزوبية. يشار أن آخر أعمال حسن الرداد كان فيلم "تحت تهديد السلاح" الذي عرض في نوفمبر من العام الماضي. شارك في بطولته مي عمر، عمرو عبدالجليل، شيرين رضا، بيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن. وقد تم تأليفه بواسطة أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.