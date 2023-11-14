بعد تعافيه من كورونا.. علي الألفي يتبرع بجزء من إيراد حفله لصالح غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المطرب علي الألفي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، عن تبرعه بجزء من إيراد حفله القادم في الزمالك يوم 17 نوفمبر الجاري، تضامنًا مع أهالي غزة، حيث نشر علي الألفي، البوستر الرسمي للحفل، وعلق قائلًا: الأصدقاء والأحباء هنرجع نغني تاني ابتداءًا من الجمعة الجاية بإذن الله في الزمالك.

وتابع: مستنيينكم في بداية الموسم حفلات الشتاء وملحوظة جزء من الإيراد اليومي لجرامافون بيروح كتبرع لأخواتنا.. خليكم معانا.

ويعد حفل علي الألفي القادم، هو الظهور الأولى له بعد تعافيه من فيروس كورونا، للمرة الرابعة خلال الثلاث سنوات.

وكان علي الألفي قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، حيث قال عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: تجربة الكورونا لرابع مرة خلت الموضوع فلسفي أكتر، من اسبوعين كنت بغني وبدب برجلي في الأرض كما لو كنت الاقوى في الدنيا في حضور صحابي، وبعدها بفترة وصلت لمرحلة من ألم العظم والسخونية اني اتصل بأصدقائي ابكي من الألم، ودي مرحلة كل اللي عارفينني متأكدين اني ما بوصلهاش بسهولة أنا زمان عملت عملية ورجعت سايق يا جدع ولا يهمني.