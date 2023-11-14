تأجيل تحضيرات مسرحية صاحب السعادة لانشغال أحمد مكي بـ"الكبير 8"

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفنان أحمد مكى وأبطال الجزء الثامن من مسلسل "الكبير اوي"، تصوير حلقات المسلسل، حيث انطلق تصوير العمل الشهر الماضي تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، وتم تصوير عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل، وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعكف ورشة الكتابة على كتابة حلقات العمل حاليًا تحت إشراف أحمد مكي.

أحمد مكي ومجدي الهواري

سيتناول الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي العديد من التفاصيل الإجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي، وكان مكي قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف ، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد مكي اتفق هو والمخرج مجدي الهواري على تأجيل تحضيرات مسرحية صاحب السعادة، وذلك بشكل مؤقت لانشغال مكي بتصوير الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ومسرحية "صاحب السعادة" من إخراج مجدي الهواري، وبطولة الفنان أحمد مكي، وستكون هذه المسرحية هي بمثابة عودة الفنان أحمد مكي للمسرح من جديد بعد مرور 3 سنوات على آخر عرض قدّمه وهو مسرحية "حزلقوم".