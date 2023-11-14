في محاولة منها لتعلم اللهجة الجنوبية، ظهرت مشهورة تيك توك غيداء اللبنانية، وهي تتحدث بعض الكلمات بلهجة أهل الجنوب.
وثقت غيداء مقطع فيديو لها، ظهرت فيه وهي تنطق بعض الكلمات الجنوبية، مثل “يا هلا”، و”يالربع”، و”يا سلام”.
وكانت غيداء قد نشرت في وقت سابق مقطع لها بدون فلتر، وقد لاقى تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، الذين أشادوا بجمالها الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد غيداء اللبنانية تتحدث اللهجة الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.