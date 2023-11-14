شاهد غيداء اللبنانية تتحدث اللهجة الجنوبية

في محاولة منها لتعلم اللهجة الجنوبية، ظهرت مشهورة تيك توك غيداء اللبنانية، وهي تتحدث بعض الكلمات بلهجة أهل الجنوب.

وثقت غيداء مقطع فيديو لها، ظهرت فيه وهي تنطق بعض الكلمات الجنوبية، مثل “يا هلا”، و”يالربع”، و”يا سلام”.

وكانت غيداء قد نشرت في وقت سابق مقطع لها بدون فلتر، وقد لاقى تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، الذين أشادوا بجمالها الطبيعي.