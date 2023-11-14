شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تحتفل بعيد ميلادها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت حياتها الفنية من سن صغيرة ما أكسبها خبرة وشهرة وهى لا تتخطى العشرين من عمرها، رقص، غناء وتمثيل، كلها مواهب استطاعت النجمة لبلبة أن تنفرد بها، وبمناسبة يوم ميلادها الذى يوافق اليوم 14 نوفمبر، نقدم لكم فى السطور التالية بعض المعلومات عنها:

-ولدت لبلبة يوم 14 نوفمبر وعاشت طفولتها فى حى مصر الجديدة، حيث درست البالية الكلاسيكى.

-بدأت التمثيل من عمر 5 سنوات بعدما اكتشفها المخرج نيازى مصطفى والسيناريست أبو السعود الإبيارى.





-بطولاتها وهى طفلة كان فيلم "حبيبتى سوسو"، حيث قدمت 17 فيلما فى مرحلة الطفولة، أهمها فيلم "أربع بنات وظابط".

-عُرف عنها تقليد الفنانين والمشاهير من خلال اسكتشات، وشاركت بفقرات ثابتة فى حفلات ليالى أضواء المدينة.

- رصيد أعمالها السينمائية 86 فيلما.

-من ضمن هذه الأفلام 14 عملا مع الزعيم عادل إمام أهمها "خلى بالك من جيرانك، احترس من الخط، عصابة حماده وتوتو، حسن ومرقص، وعريس من جهه أمنية".





- من أهم أفلامها "ليلة ساخنة" للمخرج عاطف الطيب، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى هذا الفيلم من بينالى السينما فى باريس عام 1996، ونفس الجائزة من مهرجان كيب تاون بجنوب أفريقيا.

- نالت العديد من الجوائز عن أعمال فى مشوارها الفنى، منها 4 جوائز عن دورها فى فيلم "جنة الشياطين" للمخرج أسامة فوزى.





- وجوائز أخرى عن أدوارها فى فيلم "ضد الحكومة" للمخرج عاطف الطيب، وفيلم "الآخر" و"اسكندرية نيويورك" للمخرج يوسف شاهين.

- شاركت كعضو لجنة تحكيم فى 16 مهرجانا عربيا ودوليا.

-بطولاتها وهى طفلة كان فيلم "حبيبتى سوسو"، حيث قدمت 17 فيلما فى مرحلة الطفولة، أهمها فيلم "أربع بنات وظابط".