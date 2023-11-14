هل يلعب هذا النجم شخصية الراحل ماثيو بيري في فيلم عن حياته؟

صدم خبر وفاة ماثيو بيري الجميع. لقد مرّ أكثر من أسبوعين منذ وفاة نجم مسلسل “فراندز”، وقد حزن العديد من أفراد العائلة والأصدقاء على وفاته وأيضًا المعجبون، وخاصة معجبي البرنامج التلفزيوني، الذين شعروا بعاطفة حقيقية تجاه الممثل والشخصية التي لعبها في العمل.

كان من المعروف أن الممثل كان مدمنًا على المخدرات في جزء من حياته. في الواقع، أكّد هو بنفسه ذلك في كتاب سيرته الذاتية. لذلك، أراد أن يترك إرثًا لكل من هُم في نفس صراعه.

علاوة على ذلك، كان يخطط لتحويل هذا الكتاب إلى فيلم ولم يتمكن من القيام بذلك بسبب وفاته، لكن من غير المعروف ما إذا كان سيتم ذلك أم لا.

وهنا يأتي دور زاك إيفرون الذي كان مرتبطاً بصداقة قوية بماثيو بيري، حيث عملا معًا في عدة مناسبات.

على سبيل المثال، في فيلم ” 17 Again” في عام ٢٠٠٩، لعب إيفرون شخصية ماثيو بيري عندما كان شابًا.

كان هناك الكثير من التفاصيل التي يتعيّن العمل عليها، لكن نجم مسلسل “فراندز” كان واضحًا جدًا في رغبته في أن يكون زميله حاضرًا في المشروع.

ولا يزال زاك إيفرون في حالة صدمة بعد أسابيع من علمه بوفاة زميله. لذلك، لا يبدو أن لديه أي عوائق في تحقيق إحدى رغباته الأخيرة.

عندما سئل عما إذا كان يستطيع أن يلعب دور بيري في حياته أم لا، لم يكن لديه أي شك.

وأوضح في العرض الأول لفيلمه الأخير قائلاً: “سيكون الأمر غير عادي، وبالطبع ما زلت أشعر بالحزن الشديد لرحيله”.

بالإضافة إلى ذلك، شوهدت أثينا كروسبي مع ماثيو بيري قبل وفاته وقد كشفت مؤخرًا إن الراحل سيحب أن يشارك إيفرون في المشروع.

وقالت أثينا كروسبي لـ Entertainment Tonight: “لقد قال إنه يريد أن يصنع فيلمًا عن حياته، وأنه عمل مع زاك إيفرون في الماضي في فيلم، وأنه أراد منه أن يلعب دوره كنسخة أصغر سنًا في فيلم واعد، سيرة ذاتية عن حياته وكان سيسأله قريبًا”.

في الوقت الحالي، علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان سيتم إنتاج الفيلم أم لا. ولكن ما هو معروف هو أنه تم إنشاء مؤسسة على شرف الممثل الراحل هي مؤسسة بيري هاوس، مركز إعادة التأهيل.