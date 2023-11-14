بعد اعتزالها.. شخص واحد يمكن أن يعيد غوينيث بالترو إلى التمثيل

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة الأميركية غوينيث بالترو، عن أن هناك نجما واحدا فقط يمكنه أن يعيدها من قرار اعتزالها.



وكشفت بالترو عن أن الممثل الأميركي روبرت داوني جونيور، الذي شاركها في فيلم"Iron Man"، هو الوحيد الذي يمكنه إقناعها في العودة إلى التمثيل من جديد.

وقالت غوينيث في حديثها لإحدى البرامج، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "سيكون من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أقوم بالتمثيل في الوقت الحالي، لكن أعتقد أن روبرت داوني جونيور ربما يستطيع إعادتي دائمًا إلى الاستديو".

يذكر أن الثنائي وقفا امام بعضهما البعض في العديد من الأعمال، أشهرها في سلسلة أفلام مارفل، لأكثر من عشر سنوات ومن خلال سبعة أفلام.

ويشار إلى أن مسيرة بالترو امتدت لثلاثة عقود تقريباً، وشاركت في العديد من الأفلام، أبرزها: ""Great Acceptationsو "Iron Man"، بالإضافة إلى دورها في الفيلم الرومانسي ""Shakespeare In Loveعام 1998. وفازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة من بين العديد من الجوائز الأخرى.

وتوقفت غوينيث، في السنوات الأخيرة، عن التمثيل، باستثناء ظهور قصير في فيلم"Marvel's Avengers: Endgame"في عام 2019، وذلك وفقًا لمتطلبات مارفل.