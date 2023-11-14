خاص وبالفيديو - ليليان بستاني : هذا ما سلطنا الضوء عليه في مسلسل " لعينيكِ " آخر أعمال الراحل مروان نجار

ميرنا وليد - بيروت - تسلمت المخرجة ليليان بستاني آخر نص درامي كتبه الكاتب الغني عن التعريف مروان نجار قبل رحيله في شباط/فبراير من العام الجاري، وهو نص مسلسل "لعينيكِ"، وصورت العمل معلنةً انتهاء تصويره مؤخراً.



العمل الذي سيعرض قريباً، من بطولة الممثلين مايكل كبابة، مايا داغر، عمر ميقاتي، نزيه يوسف، بريجيت عقيقي، رالف س. معتوق، كميل يوسف، رينيه غوش، سامي بو حمدان، سولانج تراك، بولين حداد، أسعد حداد، ميشال أضباشي.

وخلال تواجد موقع "الفن" في كواليس تصوير المسلسل مؤخراً كان لنا لقاء مع بستاني تحدثت فيه عن العمل وتعاملها مع الممثلين المشاركين فيه.

تجدر الإشارة أن ليليان بستاني هي مخرجة وكاتبة ومنتجة أيضاً، وعضو في نقابة الفنانين السينمائيين في لبنان، كما أنها أستاذة محاضرة ومسوؤلة عن تحضير دورات في الإخراج السينمائي، وقامت بستاني في اخراج العديد من الأعمال التمثيلية بينها مسلسل "صمت الحب" ومسلسل "حكاية أمل".

تفاصيل اللقاء مع بستاني في الفيديو المرفق: