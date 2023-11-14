تايلور سويفت تعلن عن حبها لـ ترافيس كيلسي على المسرح وتختم الحفل بقبلة مفاجئة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت النجمة العالمية تايلور سويفت عن علاقة الحب الجادّة التي تعيشها مع لاعب كرة القدم ترافيس كيلسي، وذلك خلال حفلها الأخير ضمن جولتها في الأرجنتين.



ولمحت تايلور لـ ترافيس في إحدى أغانيها، وأثارت جدلاً كبيراً بعفويتها.

وانتشر مقطع فيديو لسويفت ظهرت فيه وهي تغني إحدى أغانيها الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور، وتستبدل كلمات الأغنية لتشير بعدها إلى لاعب كرة القدم الأميركية كيلسي، الذي يرافقها منذ فترة في جولاتها الفنية، بينما تتواجد هي في تدريباته ومبارياته.

وظهر اللاعب في الكواليس وهو يقف إلى جانب والد تايلور، وهو يضحك بخجل ويشجع حبيبته.

وركضت سويفت، في ختام الحفل، نحو ترافيس كيلسي واحتضنته وقبّلته وسط تصفيق الجمهور، وأثارت جدلاً كبيراً بين الجمهور من جرأتها وتلقائيتها في التعامل مع حياتها العاطفية.

يذكر أن كيلسي كان أول من أكد العلاقة مع سويفت، وذلك خلال استضافته في برنامج إذاعي، وكشف آنذاك عن أنه هو من بادر وأعطاها رقمه خلال إحدى حفلاتها، لتبدأ قصة حبهما.