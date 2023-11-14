بطل "الطائر الرفراف" بسيارته الجديدة وأحدهم يصفه بـ "التافه"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت وسائل إعلام تركية صورة للممثل التركي مارت رمضان ديمير تظهر شرائه سيارة جديدة، الا التعليقات على الصورة كانت مثيرة للجدل، اذ ان البعض بارك له ومنهم سخر منه ووصفه بالتافه و "أبو حواجب".



وكانت فجّرت الصحفية التركية بيرسين ألتونتاش مفاجأة متعلقة بالأحداث المقبلة لمسلسل "الطائر الرفراف"، اذ ردّت على سؤال أحد المتابعين حول اذا كان هذا العمل سينتهي، فأجابت بيرسين: "ليس دون ان يتزوج فريد بـ بيلين".

ومن المعروف ان المسلسل مأخوذ عن رواية، فكتب أحد المتابعين ما قرأه فيها بالقول: "اخر حلقة سيران تسافر تدرس وفريد يدخل المصح يتعالج الرواية كذا وبرضوا النهاية الاقرب كذا".