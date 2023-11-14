ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للراقصة كاميليا وأشار العديد منهم الى انها تشبه بملامحها الى حد كبير ملامح الممثلة المصرية رانيا يوسف.

وكانت ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية المصرية القبض على كاميليا سابقا بسبب انتشار فيديو فاضح لها، وحينها ظن البعض ان صاحبة الفيديو هي رانيا يوسف، في حين ان كثر دافعوا عنها وقالوا ان رانيا ممثلة محترمة بعيدة كل البعد عن هذه الأمور والهدف من زج اسمها في هذا الأمر هو لتشويه سمعتها.

وقد ردّت حينها رانيا يوسف بالقول: "يا ترى هل عندكم دين وضمير وأخلاق وشجاعة الاعتذار على اسمي وسمعة بناتي، وعرضنا اللي نهشتوا فيه على السوشيال ميديا، والمواقع والجرايد والمجلات، أنا مش حقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في أيّ حد نهش في عرضي وعرض بناتي، أو قال عليّا كلمة مسيئة في حقي أو في حق بناتي، ربنا المنتقم الجبار".

كانت هذه تفاصيل خبر شبيهة رانيا يوسف وضعتها في مأزق خطير ولذلك قُبض عليها-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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