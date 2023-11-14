اليوم العالمي الفلسفة.. راجح داود وخيري بشارة وعبدالرحيم كمال والشهاوي في ضيافة "بيت الحياة" 

ياسر رشاد - القاهرة -

ينظم بيت الحياة الثقافى بالمعادى عدداً من الندوات واللقاءات الحوارية مع عدد من الفنانين بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة الذي يوافق الخميس الثالث من شهر نوفمبر كل عام، ويوافق اليوم العالمي للفلسفة هذا العام الخميس المقبل 16 نوفمبر.

"الفلسفة تحاور الفن"

تستمر ندوات بيت الحياة تحت عنوان "الفلسفة تحاور الفن" خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر مع عدد من كبار الفنانين للحوار حول فلسفتهم الخاصة في الفن والحياة.

ويستضيف بيت الحياة الموسيقار راجح داود يوم السبت الموافق ١٨ نوفمبر الجاري، والمخرج خيري بشارة الإثنين الموافق ٢٠ نوفمبر، السيناريست عبد الرحيم كمال في الثلاثاء ٢١ نوفمبر، الشاعر أحمد الشهاوي يوم الأربعاء ٢٢ نوفمبر، وتبدأ جميع اللقاءات في السادسة والنصف مساء والدعوة عامة الحضور مجاني بشرط التسجيل المسبق على الموقع https://bit.ly/PhilosophyDay2023

جدير بالذكر أن "بيت الحياة" مبادرة تابع لجمعية ملتقى الحضارات بين مصر والعالم وتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويعرف بيت الحياة نفسه بأنه مدرسة فلسفة بالمعنى الكلاسيكي، تهتم بإعادة الفلسفة لمكانتها الأصلية كممارسة عملية وأسلوب حياة ومجال يضم كل أنواع المعرفة الإنسانية من فنون وعلوم، وإن يتم تحريرها من سجنها الأكاديمي النظري وإتاحتها لكل الناس بدون أي تمييز.