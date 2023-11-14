شكرا لقرائتكم خبر عن صوت وصورة الحلقة 24.. وليد فواز يجد كاميرا مراد مكرم لدى فدوى عابد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 24 من مسلسل "صوت وصورة"، العديد من الأحداث، حيث استمرار هروب رضوى (حنان مطاوع)، من الشرطة بعد وجود بصمتها على سلاح الجريمة، مع شك الضابط حسين (رامي الطمباري) في وافي (عمرو وهبة)، ولطفي (صدقي صخر) أنهما السبب وراء هروب رضوى.

وبالتحقيق مع الثنائي لا يعلم حسين شيء عن مكان رضوى، كما كشفت الحلقة أيضا تهديد لطفي لعبد الغني (وليد فواز)، أن يبتعد عن ابنة رضوى هو وزوجته (فدوى عابد)، كما تكشف الحلقة أيضا على إيجاد عبد الغني للكاميرا الخاصة بعصام الصياد (مراد مكرم)، والتي تبحث الشرطة عنها، في منزل زوجته.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.