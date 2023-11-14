شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يتخذ من مسارح جولاته الأوروبية منبرا لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بفضل من توقف مسارح اصلاه من برافو لقضية فلسطين، ولما انتهت بعد ذلك من أي حدث خرج من المهرجان الانجليزي صوت الشعب الفلسطيني ويطالب بالحرب، ويخرج حامل العلم الفلسطيني والوشاح، ولم يتوقف عند ذلك فقط بل أعلن النجم ويجزى التبرع بجزء من انتصار الجولة لدعم فلسطين ، أي مظاهرة تدعمه تشارك فيها وينشر صور الفيديو عبر حسابه على إنستجرام.

وشارك ويجزى فى مظاهرات لمساندة الشعب الفلسطيني فى سان فرانسيسكو، كاليفورنيا فى أمريكا، ونشر صورا وفيديوهات عبر حسابه على إنستجرام من المخالفات وظهر فيها ارتديا الوشاح الفلسطيني على متنها ويحمل العلم ويتجول به .

نهاية الشهر الماضي رفعت علم فلسطين بإناثها فى كندا وهتف الجمهور "الحرية لفلسطين ". و بجولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد كانوا سيقدمون على خطوة إلغاء تلك الحفلات باسم فضلوا وتأثيرها على الغضب بالتنويه لها واستغلالهم على الأرض واستغلالهم سواء عبر التبرع لهالينا في غزة أو بالحديث حول قضية الفلسطينية.

التبرع بجزء من أرباح جولة دعم فلسطين، حيث علق على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلًا: "بينما تفطر قلوبنا على أخواننا في غزة والعنف واستمرت ويجزم: "نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية، وأعلمنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي، حيث يؤمنون بإخواننا وأخواتنا ويتحملونها ".

وأضاف ويجز: "وفي إطار نسعى لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وكل المناطق فى غزة والضفة الغربية، وسوف التبرع بجزء من أرباحجولتنا القادمة لجهود الإغاثة المتعددة ونؤكد عنهم، ونأمل أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعى" .

كما شارك "ويجز"، فى وقفة بلندن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، الذي تعرض لحصار من قبل جيش الاحتلال اليهودي، ونشر مطرب الراب ويجزى فيديو لوقفة الاحتجاجية على صفحته عبر موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" .

وأحيا ويجز، ستة سيدات جولته الغنائية في أمريكا، في هيوستن، السبت، وذلك بعد إيحيائه الأول في تورنتو، والثاني في مونتريال، وحفل نيويورك الثالث، وحفله الرابع في واشنطن، والخامس في فلوريدا، كما أحيا في كندا وفي لندن وفي كل شيء. مرة أخرى تحدثت عن القضية الفلسطينية.