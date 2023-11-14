شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس مكي تعلن وفاة خالتها بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة إيناس مكي شقيقة النجم أحمد مكي وفاة خالتهما، بعد صراعها مع المرض، وذلك من خلال حسابها على "فيسبوك".

حيث نشرت إيناس مكي ضورة تجمعها بخالتها، معلقة عليها: "الوداع خالتي الحبيبة خالتو حنان.. الله يرحمها ويحسن إليها ويدخلها فسيح جناته ويحتسب مرضها وتعبها في ميزان حسناتها يارب العالمين".

يذكر ان آخر أعمال إيناس مكي مشاركتها في فيلم "اتنين للايجار"، وهو من بطولة بيومى فؤاد، محمد ثروت، ايمان السيد، عارفة عبد الرسول، زينة منصور، سليمان عيد، سلوى محمد على، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم رانيا يوسف، ميرهان حسين، ناهد السباعى، دياب، محمد لطفى، ثراء جبيل، تأليف أسماء غازى وإخراج شادي على.

أما أحمد مكى فيواصل تصوير الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوى" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، والعمل بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، سماء ابراهيم، حسين أبو حجاج، الإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد الجندي.