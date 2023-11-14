ماريو باسيل وشادي مارون مستمران بنثر الفرح في كندا

ميرنا وليد - بيروت - يقوم الممثلان الكوميديان ماريو باسيل وشادي مارون في جولة في كندا، بين تورنتو ومونتريال واوتاوا وهاليفاكس بعد غياب عن الجالية العربية هناك منذ عام ٢٠٠٨.



ويقوم اليوم الممثلان بعرض مسرحيتها "كوميدي شو" في مونتريال في كيبيك في كندا.

ومن ضمن الشخصيات التي يقدمها باسيل شخصية ماريوكا الشهيرة وشخصية شكسبير.

لطالما رسّخ الممثل ماريو باسيل إسمه في عالم الكوميديا، بإمتلاكه كماً هائلاً من الموهبة والإحتراف وخفة الظل الموجودة لديه بالفطرة، وتأتي ثنائيته مع الممثل شادي مارون ثنائية ناجحة كوميدياً ينتظرها الجمهور دائماً