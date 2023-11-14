هند القحطاني بتعاون مع عمرو دياب؟!

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحا منسوبا لـ هند القحطاني تُعلن فيه عن تعاون مع الفنان المصري عمرو دياب، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة بين الجمهور الذي منهم صدّق والبعض الآخر اعتبر انها اشاعة.



وجاء في التصريح الذي نُسب لـ هند: "بيكون عندي تعاون قريب مع عمرو دياب".

على صعيد آخر تصدر وسم "هند القحطاني ماتت" الترند على مواقع التواصل، بعد إنتشار خبر وفاة هند القحطاني، من دون أن يكون هناك أي أساس للخبر.

ولنفي هذه الأخبار، قامت هند القحطاني بمشاركة الجمهور صورة حديثة لها، ظهرت فيها بلوك باربي وهي ترتدي توب باللون الزهري مكشوف، مع ماكياج ناعم للغاية.