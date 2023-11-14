ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحا منسوبا لـ هند القحطاني تُعلن فيه عن تعاون مع الفنان المصري عمرو دياب، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة بين الجمهور الذي منهم صدّق والبعض الآخر اعتبر انها اشاعة.
وجاء في التصريح الذي نُسب لـ هند: "بيكون عندي تعاون قريب مع عمرو دياب".
على صعيد آخر تصدر وسم "هند القحطاني ماتت" الترند على مواقع التواصل، بعد إنتشار خبر وفاة هند القحطاني، من دون أن يكون هناك أي أساس للخبر.
ولنفي هذه الأخبار، قامت هند القحطاني بمشاركة الجمهور صورة حديثة لها، ظهرت فيها بلوك باربي وهي ترتدي توب باللون الزهري مكشوف، مع ماكياج ناعم للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر هند القحطاني بتعاون مع عمرو دياب؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.