مروة راتب تنهار من البكاء لهذا السبب..وموجة سخرية منها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي والممثلة السورية مروة راتب جدلا كبيرا بين الجمهور بعد مقطع فيديو تم تداوله لها يظهرها وهي تبكي، والسبب هو محبة الناس لها.



وتلقّت مروة راتب على هذا الفيديو الكثير من السخرية من قبل المتابعين.

وكانت دافعت مروة راتب مؤخرا عن الممثل الكويتي جاسم النبهان وزوجته، بعد الهجوم الذي تعرض له الثنائي على خلفية فيديو نشرته زوجته الثالثة، وتسبب في موجة سخرية عالية وهو ما دفع ابنته للرد على منتقدي والدها رافضة الإساءة له بأي صورة، وطلبت من متابعيها التعامل معه على أنه مجرد محتوى.