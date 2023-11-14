أنغام ترتدي من تصميم لبناني .. وثمن الفستان آلاف الدولارات

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المصرية أنغام في حفلها في دبي المؤجل من 20 تشرين الأول/أكتوبر بسبب الحرب في فلسطين، مرتديةً فستاناً من تصميم المصمم اللبناني العالمي الشهير طوني ورد من مجموعته للأزياء الجاهزة لخريف وشتاء عام 2023.
الفستان مطرز بالفضي وأسفله أخضر زاهي وله ذيل طويل ويصل سعر الفستان إلى 9600 دولار.
يذكر أن الفنانة أنغام كان قد كتبت على صفحتها على أحد مواقهع التواصل الإجتماعي من أجل تأجيل الحفل : "نظراً للأحداث المؤلمة في فلسطين تم تأجيل حفلة يوم 20 أكتوبر في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة".
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