فضيحة جديدة في القصر الملكي البريطاني.. الأمير ويليام له إبنة من عشيقته وهذه صورتها

ميرنا وليد - بيروت - فضيحة جديدة في القصر الملكي البريطاني: الأمير ويليام رزق بطفلة من عشيقته روز هانبيري عمرها من عمر إبنته التي كانت زميلة له ولزوجته كيت ميدلتون في الجامعة.

وقد أصدر القصر الملكي أوامر بعدم تداول هذا الخبر. وتبين أن كيت على علم بالأمر لكنها تكتمت لأن الأولوية بالنسبة لها وصولها الى العرش كملكة. بالمقابل والدة الطفلة روز هانبيري تدبرت الأمور كي تحصل الطفلة على مستقبل مشرق حتى لو رفضتها العائلة المالكة فقد أقنعت زوجها أن الفتاة هي إبنته لإبعاد الشكوك. اما الأمير ويليام فهو لم ينفي ولم يؤكد الخبر وعلق قائلاً أن أفراد العائلة المالكة معرضون دائماً للشائعات. وقرر الأمير وزوجته على الأثر الظهور معاً في عدة مناسبات لوضع حد للشائعات بالرغم من الصور التي تكشف توتراً بينهما لا سيما بعد الفيديو التي ظهرت فيه كايت تحاول إمساك يد ويليام لكنه أبعد يده بشكل واضح.