موسم الرياض 2023| أسعار حفل ليلة الدموع وطريقة الحجز

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن حفل “ليلة الدموع”، الذي يجمع مجموعة من نجوم الغناء، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

موعد وأسعار تذاكر حفل ليلة الدموع

يقام حفل ليلة الدموع يوم الخميس 16 نوفمبر، على مسرح أبو بكر سالم، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

تراوحت أسعار التذاكر بين 250 - 1850 ريال سعودي

بداية فكرة ليلة الدموع في السعودية

كانت قد انطلقت فكرة حفلة “ليلة الدموع” للمرة الأولى خلال أغسطس الماضي، وضمت كبار النجوم “شيرين عبد الوهاب، تامر عاشور، أحمد سعد، محمد محيي، طارق الشيخ، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم”، وحظيت بحضور جماهيري كامل العدد، ونسبة مشاهدة عالية عقب نشرها عبر المنصات الموسيقية الشهيرة.

ليلة روائع بليغ حمدي

كان قد أقيم حديثًا ليلة تكريمية من طراز خاص للملحن الكبير بليغ حمدي، والتي شارك فيها نخبة غنائية كبيرة، على رأسهم “أنغام، أصالة، نانسي عجرم،ماجد المهندسصابر الرباعي”، بقيادة المايسترو وليد فايد.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.