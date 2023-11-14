بمناسبة يوم الطفل.. عرض الليلة الكبيرة بأوبرا دمنهور

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف مسرح أوبرا دمنهور العرض الشهير الليلة الكبيرة من إنتاج البيت الفنى للمسرح ومسرح القاهرة للعرائس، بمناسبة يوم الطفل العالمى وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وقطاع الإنتاج الثقافى.

ويقام عرض الليلة الكبيرة فى السابعة مساء الخميس 16 نوفمبر.

تفاصيل عرض الليلة الكبيرة

عرض الليلة الكبيرة الحان الموسيقار سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين، وتم تقديمه لأول مرة في الستينات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة، ويدور حول مظاهر الاحتفال بأحد الموالد الشعبية.

جدير بالذكر ان يوم الطفل العالمي اعلن عام 1954 باعتباره مناسبة يحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم، ومنذ عام 1990 يتم الاحتفاء بذلك اليوم بوصفه الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.