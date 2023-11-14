تطور جديد بقضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

في تطورات جديدة على قضية حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين في أغسطس الماضي، حددت المحكمة الكويتية جلسة الاستئناف في القضية، والتي سبق وطالبت الفاشينيستا باستعجالها، في يوم 11 يناير من العام القادم 2024.

وكانت فاطمة المؤمن قد طالبت باستعجال جلسة الاستئناف بعد تحديدها في 14 يناير 2027، وذلك لنظرها في أقرب وقت ممكن. كما طالبت بإلغاء حكم حبسها 3 سنوات وسحب رخصة القيادة لمدة سنة، وذلك وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وفي 25 أكتوبر الماضي، قضت محكمة الجنح الكويتية بحبس فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة سنة في قضية القتل الخطأ وتجاوز الاشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري.

وكانت المحكمة قد قامت بعدة تأجيلات للحكم واستمرارية حبس فاطمة منذ 14 سبتمبر، حيث حددت وقتها يوم 27 سبتمبر للنظر أمام جنح مرور مختلفة عن الدائرة السابقة.

وبعد تجديد الحبس، قررت المحكمة رفض اخلاء سبيل فاطمة في 11 أكتوبر ليتم تحديد 25 اكتوبر وهو اليوم الذي أُصدر فيه الحكم النهائي بحبسها 3 سنوات.

يذكر أن الحادث الذي شغل الشارع الكويتي كان وقع فجر يوم 24 أغسطس 2023 على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين.

وفاطمة المؤمن خبيرة تجميل ومدونة أزياء كويتية تبلغ 30 عاماً وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2014.