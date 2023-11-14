شكرا لقرائتكم خبر عن ورق التوت الحلقة 22..شريف سلامة يحاول اقناع والدة سامية بعودتها للتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل "ورق التوت" العديد من الأحداث، إذ ذهب مروان (شريف سلامة) إلى والدة سامية (سلوى عثمان)، لإقناعها بعودة سامية (ثراء جبيل) للأكاديمية لتعلم التمثيل مرة أخرى، حتى لا تلومها عندما تكبر على تلك الفرصة التي أضاعتها، وترفض في البداية، ولكنها توعده بالتفكير في الأمر.

يذهب عمر إلى حسن (خالد أنور)، ليطلب يد نورا (رضوى جودة)، منه، ولكنه يخبره أن عليه ألا يخبر أحد خاصة عائلته، ولكن حسن يرفض ذلك، ويغضب عليه، ولكن عمر يذهب مجددا إلى والد نورا، ويقنعه بضرورة زواجهما ولكن في الخفاء، حتى لا تعلم عائلته، ووالدها يوافق، ولكنه يقع في صدام مع حسن الذي يرفض ذلك.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل "ورق التوت" يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.