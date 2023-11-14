شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة الكبيرة على مسرح أوبرا دمنهور بمناسبة يوم الطفل العالمى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة يوم الطفل العالمى وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وقطاع الإنتاج الثقافى يستضيف مسرح أوبرا دمنهور العرض الشهير الليلة الكبيرة من إنتاج البيت الفنى للمسرح ومسرح القاهرة للعرائس فى السابعة مساء الخميس 16 نوفمبر.



الليلة الكبيرة

عرض الليلة الكبيرة ألحان الموسيقار سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين، وتم تقديمه لأول مرة فى الستينيات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة ويدور حول مظاهر الاحتفال باحد الموالد الشعبية.

جدير بالذكر أن يوم الطفل العالمى أعلن عام 1954 باعتباره مناسبة يحتفل بها فى 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولى وإذكاء الوعى بين أطفال العالم، ومنذ عام 1990 يتم الاحتفاء بذلك اليوم بوصفه الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.