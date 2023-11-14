تأجيل مسلسل علا غانم “توحة” للعام الثاني على التوالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم إعلان الشركة المنتجة لمسلسل “توحة” تأجيله الى رمضان 2024، بسبب الظروف التي مرت بها بطلته علا غانم، أعلن منتج المسلسل تأجيل عرضه للعام الثاني على التوالي الى موعد يُحدّد لاحقاً.

وأكد المنتج عاصم المنياوي في تصريح خاص لـ”لها” أن مسلسل “توحة”، والذي كان مفترضاً أن تعود به علا غانم الى الدراما العام الماضي وتم تأجيله لأسباب مختلفة، قد تأجّل تصويره ولن يُعرض في السباق الرمضاني المقبل 2024.

يُذكر أن علا غانم كشفت في تصريحات سابقة عن مشاركتها الفنانة إلهام شاهين في فيلم جديد جارٍ التحضير له حالياً، وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بالتعاون معها، إلى جانب حديثها عن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وقالت علا: “أنا بموت في إلهام شاهين وأي حاجة معاها هعملها على طول، وفي فيلم بيتكلم عن المرأة وعلاقتها بجوزها ولسه بيتكتب ولكن المنتج اتكلم معانا علشان ياخد موافقات مبدئية”.

أما عن تفاصيل مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل 2024، فقالت: “في أكتر من عمل معروض عليَّ، ولكن أنا بوعد الجمهور إني هكون ضيفة خفيفة عليهم في رمضان”.

كما أكدت علا أنها لا تمانع في تقديم سيرتها الذاتية ومشوارها من خلال عمل فني، قائلةً: “معروض عليَّ أقدم مشواري الفني وحياتي في عمل فني، ولو هيتكتب بشكل يليق وفيه كل التفاصيل، أنا مش هبخل على جمهوري أبداً أن نعمل حدوتة حقيقة”.