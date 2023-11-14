نجمة أميركية شهيرة من حفلها في مانشستر : فلســ طين حرة وأوقفوا إطلاق النار الآن

ميرنا وليد - بيروت - أحيت النجمة الأميركية ميلاني مارتييز حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة مانشستر في إنجلترا وحرصت النجمة العالمية على رفع العلم الفســ طيني خلال حفلها .

وقالت ميلاني مارتينيز : "أحبكم جميعًا، ونحن مجتمع المحبة والرحمة ولذلك أقول فلســ طين حرة وأوقفوا إطلاق النار الآن. اتبعوا هذا الرابط وطالبوا النواب بوقف إطلاق النار لأن الكثير يموتون وهذا بشع".

ميلاني أديل مارتنيز هي مغنية وكاتبة أغاني ومديرة تصوير ومصورة أمريكية، ولدت في 28 أبريل/نيسان 1995 في منطقة أستوريا، كوينز ‏.

أول بداياتها مع الموسيقى كانت بعد مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "talent show " وذلك خلال سنوات الدراسة الثانوية، شاركت بعدها سنة 2012 في برنامج المواهب الأميركي الشهير ذا فويس،‏ بلغت مرحلة أفضل ستة متبارين وإنسحبت بعد خمسة أسابيع من المشاركة في العروض المباشرة للبرنامج، رغم ذلك واصلت مشوارها الموسيقي عبر العمل منفردا بمساندة من المشجعين والمتابعين لها فأطلقت أول أغنية لها تحت عنوان " dollhouse‏" ولاقت نجاحا كبيرا فنالت شهادة البلاتينيوم من رابطة صناعة التسجيلات الأميركية.

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