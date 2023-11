إسم ويجز يلمع في الصحافة الأميركية .. هذا ما قالته عنه

ميرنا وليد - بيروت - كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" The New York Times الأميركية في تقريرها عن الرابر المصري ويجز، الذي وضعت صورته وهو يضع الكوفيّة الفلسطينية على الغلاف، إذ قدم عدة حفلات في الولايات المتحدة وكندا، خصص من عائداتها نحو 10% لصالح أهل غـــ زة، كما شارك في مظاهرات مؤيدة لفلســــ طين تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين والأطفال والنساء.



"دون إصدار ألبوم كامل، أصبح الشاب البالغ من العمر 25 عامًا نجمًا متدفقًا، لقد اختتم للتو عروضه الأولى في الولايات المتحدة، ويأمل في الارتقاء بموسيقاه إلى أبعد من ذلك" .

وحمل التقرير عنوان "The Egyptian Rapper Wegz Wants to Take Arabic Hip-Hop Worldwide"، أو "مغنى الراب المصرى ويجز يريد أن يأخذ الهيب هوب العربي إلى العالمية"، وأشار إلى أن "ويجز" أنهى في المحطة التاسعة من جولته العالمية الأولى، في مسرح هوارد في العاصمة واشنطن، واسترخى على أريكة جلدية سوداء بالية مرتديًا سترة صوفية رمادية اللون وحذاء رياضيا بملابس غير مبهرجة، وربما لم يتعرف المارة على أحد أكبر الفنانين في المشهد الموسيقى العربي الناشئ، وهو ينتظر بهدوء موعده المحدد للصعود على المسرح، معلقا "هذا ما أحاول القيام به، فقط أعيد الناس إلى البساطة".

وتابع التقرير انه الفنان الأكثر بثًا واستماعا على منصة Spotify في مصر منذ عام 2020، وفى عام 2022، تم اختياره الفنان الأكثر بثًا على المنصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأصبح أول فنان مصري يقدم عرضًا في «FIFA World» نهائىي كأس العالم، وباع حفلاته الموسيقية في لندن وبرلين قبل وصوله إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي كأول فنان عربي يقوم بجولة عالمية تدعمها شركة الحفلات العملاقة "Live Nation" .