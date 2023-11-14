إلهام شاهين تعايد لبلبة بعيد ميلادها ال76

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الممثلة المصرية إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية مواطنتها وزميلتها الفنانة لبلبة بعيد ميلادها، وقالت الهام شاهين : "حبيبتي نونيا كل سنة وإنتي جميلة وناجحة ومتألقة. . يارب سنة حلوة عليكي".

ويصادف اليوم الثلاثاء، 14 تشرين الثاني، عيد ميلاد الفنانة المصرية لبلبة، لبلبة (14 تشرين الثاني 1946 )، وهي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية اسمها الحقيقي نينوتشكا مانوك كوبليان، ولدت في مدينة القاهرة من أسرة ذات أصول أرمنية، عملت في الفن منذ طفولتها عن طريق تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في هذه الفترة، واستمرت على مدار عقود طويلة في العمل السينمائي لتقدم العديد من الأعمال المتنوعة بين الدرامي والكوميدي.

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