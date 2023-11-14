ريهانا حامل بطفلها الثالث

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان النجمة ريهانا حاملا بطفلها الثالث، الأمر الذي شكّل ضجة بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، ووجه العديد من الأشخاص التهنئة لها.
على صعيد آخر كانت قد اطلت ريهانا مؤخرا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بتسريحة شعر جديدة ومشرقة، وأحدثت ريهانا، صدمة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت صورة حديثة لها بالشعر الأشقر، وتم رصد المغنية الحائزة على جوائز عالمية في ملابس من نوع "ستريت ستايل"، والتي تضمنت سروال الجينز مع "هودي" باللون الرمادي، وحذاء من جلد الثعبان.
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